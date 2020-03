Rynek VOD wzbogacił się o kolejną platformę streamingową. Tym razem jest to KATOFLIX, czyli miejsce, w którym prezentowane będą tylko i wyłącznie produkcje katolickie.

Za stworzenie platformy odpowiada Studio Katolik należące do Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów. Aby przejść na stronę wystarczy wpisać:

Na stronie można przeczytać, że:

KATOFLIX to chrześcijańskie kino internetowe, które umożliwia legalny dostęp do dobrych produkcji filmowych w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Dostrzegając zainteresowanie filmami, które poruszają tematy wiary, sensu życia, historii życia świętych itp., postanowiliśmy stworzyć platformę umożliwiającą legalny dostęp do tego typu produkcji.