Dopiero co dostaliśmy informacje o obniżce cen biletów w sieci kin Cinema City, a już mamy dla Was kolejne świetne nowiny dotyczące Heliosa.

Podobnie, jak Cinema City, również Helios zdecydował się na obniżenie cen biletów. Tomasz Jagiełło – prezes sieci kinowej Helios – w rozmowie z PAP powiedział, że za tydzień we wszystkich kinach standardowe ceny biletów zostaną obniżone do 14,90 zł.

Jest to na pewno bardzo atrakcyjna cena, zważywszy na to, że do tej pory Helios oferował bilety w kwocie 14,90 tylko we wtorki. Warto odnotować, że w ostatnim czasie sieć testowała obniżkę cen w wybranych kinach – Bydgoszcz, Gdańsk Alfa, Gdańsk Metropolia, Szczecin CHR Kupiec i Radom. Prezes Tomasz Jagiełło wyjawił, że można było zobaczyć zauważalną podwyżkę frekwencji w salach kinowych, dzięki tej decyzji.

