Wampiry wracają w zapowiedzi 2. sezonu "What We Do in the Shadows"

Stacja FX zaprezentowała pierwszą zapowiedź 2. sezonu komediowego serialu What We Do in the Shadows. Klip zapowiada utrzymanie poziomu z poprzednich epizodów, premiera już w kwietniu.

Serial powstał na podstawie filmu fabularnego o tym samem tytule, jego autorami są Jemaine Clement i Taiki Waititi. Jest to dokumentalne spojrzenie na codzienne (a raczej nocne) życie czterech wampirów, które "żyły" razem przez setki lat na Staten Island. Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampiry przypominają sobie o tym, jakie zadanie otrzymali po przybyciu do Nowego Jorku ponad sto lat temu – całkowitej dominacji Nowego Świata. Ale jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia wspomnianej dominacji? Ekipa kamery vérité podąża za nimi, gdy wampiry postanawiają odpowiedzieć na to pytanie.

W główny rolach występują Harvey Guillén, Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou i Mark Proksch. W 2. sezonie pojawi się wiele gościnnych występów m.in. Haley Joel Osment oraz Mark Hamill.

Premiera 2. sezonu odbędzie się 15 kwietnia na kanale FX, a następnego dnia nowy odcinek wyląduje w serwisie Hulu. Premiera obejmie dwa pierwsze odcinki, kolejne będą pojawiały się co tydzień.