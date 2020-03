Pojawiły się bardzo ciekawe plotki w kontekście uniwersum "Jurassic World". Podobno w planach Universal Pictures jest realizacja serialu telewizyjnego.

Z najnowszych plotek wynika, że Amblin Television jest w trakcie przygotowywania serialu telewizyjnego, którego akcja zostanie umiejscowiona w świecie dinozaurów. Na razie nie ma zbyt wielu informacji na temat projektu, ale podobno Colin Trevorrow i Steven Spielberg mają pełnić funkcję producentów. Oprócz nich nad produkcją czuwać będą Justin Falvey oraz Darryl Frank.

Zdjęcia do serialu mają być kręcone w kanadyjskim Vancouver – stacja The CW w tym samym miejscu kręci swoje komiksowe seriale należące do Arrowverse. Nie powinno być to również zaskoczeniem, chociażby z takiego powodu, że tam kręcone są zdjęcia do kolejnego kinowego widowiska zatytułowanego Jurassic World: Dominion. Bardzo mocno pomoże to w kwestiach budżetowych serialu, który miałby trafić do oferty platformy streamingowej Peacock w 2021 lub 2022 roku.

Jak nie trudno się domyślić fabuła serii będzie osadzona w świecie przedstawionym w ostatnich filmach kinowych. Warto przypomnieć tutaj krótki metraż Battle at Big Rock, który jest fajnym uzupełnieniem głównego cyklu i dodatkowo pokazuje, że ten świat ma potencjał na dalszą eksplorację.