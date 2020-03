Z pewnością po informacji, że w Marvel Cinematic Universe pojawi się superbohater o imieniu Shang-Ci, fani zaczęli zastanawiać się czy twórcy zdecydują się na pokazanie w uniwersum postaci znanej, jako Fin Fang Foom. Dzisiaj mamy dla Was kilka nowych informacji na ten temat.

Najświeższa plotka związana z widowiskiem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pochodzi od Daniela Richtmana i dotyczy przeciwnika tytułowego superbohatera, który miałby pojawić się w Marvel Cinematic Universe. Chodzi o kultowego Fin Fang Fooma.

Oryginalnie przedstawiony na łamach "Strange Tales" Fin Fang Foom był kosmicznym smokiem pochodzącym z planety Kakaranathara. Najbardziej znany z pojedynkowania się z Iron Manem, jednak w swojej historii stawał również w szranki z Shang-Ci. Postać bardzo mocno związana z Mandarynem, który jak wiemy ma pojawić się w superprodukcji Marvela na wielkim ekranie i zostać sportretowany przez Tony’ego Leunga.

Poza tym Daniel Richtman twierdzi, że w filmie zobaczymy, jak The Master of King Fu bierze udział w turnieju, którego zwycięzca otrzyma potężne pierścienie, które w komiksach Fin Fang Foom wykradł. Jest to, więc kolejny argument potwierdzający tę plotkę.

Oczywiście należy pamiętać, że to informacja w stylu 50 na 50. Tak czy siak brzmi ona naprawdę interesująco. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings trafi do kin 12 lutego 2021 roku.