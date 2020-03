Eva Green komentuje plotki dotyczące filmu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Plotek i ploteczek dotyczący Evy Green i Marvel Cinematic Universe było mnóstwo. Wreszcie otrzymaliśmy odpowiedź samej zainteresowanej odnośnie spekulacji związanych z zagraniem jednej z głównych ról w widowisku Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness to obok kolejnego filmu o Thorze zdecydowanie najciekawszy projekt nowej fazy Marvela. Ciekawość jest tym większa, że niedawno doszło do zmiany reżysera. Nowym filmowcem, który zajmie się przygodami komiksowego czarodzieja ma być Sam Raimi. Od dawna spekuluje się, że głównym przeciwnikiem Doktora Strange’a będzie Nightmare.

Według medialnych spekulacji faworytką do zagrania tej roli miałaby być Eva Green, co z pewnością byłoby niezwykle interesujące. Niestety do dzisiaj ta plotka nie została potwierdzona. Aktorka miała jednak okazję odpowiedzieć na te doniesienia.

Ja? Nie! Nic o tym nie wiem. Nic, a nic. Lubię humor w tych filmach. Widziałam zwiastun "Czarnej Wdowy". Chciałabym zobaczyć ten film.

stwierdziła Green

Jej odpowiedź wydaje się być nieco wymijająca i coś na rzeczy być powinno. Pewnie w kolejnych tygodniach będziemy mieli okazję dowiedzieć się trochę więcej na temat tego projektu.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trafi do kin 5 maja 2021 roku.