Jak zapewne pamiętacie w widowisku Spider-Man: Homecoming pojawiła się ciekawa interpretacja złoczyńcy znanego pod pseudonimem Skorpion. Na ekranie sportretował go Michael Mando, który powiedział kilka słów na temat ewentualnego pojawienia się komiksowego przestępcy w kolejnych produkcjach MCU.

Mac Gargan grany przez wspomnianego Michaela Mando w filmie posługiwał się pseudonimem Skorpion. Chyba wszyscy pamiętamy jedną z ostatnich scen, w której Adrian Toomes znany również, jako Vulture spotyka tego bohatera w więzieniu. Wielu odebrało tę sekwencję, jako zapowiedź pojawienia się w przyszłości grupy Sinister Six. Czy tak się stanie?

Niestety żadna z tych postaci nie została pokazana w kolejnej odsłonie przygód Spider-Mana. Warto jednak pamiętać, że Daleko od domu to produkcja, której akcja rozgrywa się po wydarzeniach znanych z Avengers: Koniec gry, dlatego też twórcy mieli nieco inne priorytety. Możliwe, że w "trójce" powróci temat Vulture’a oraz jego kompanów.

Michael Mando ostatnio miał okazję porozmawiać z YouTuberem Stevem Varleyem o tej sprawie. Co aktor sądzi o powrocie Skorpiona?

Istnieje szansa, że on powróci. Zawsze jest taka szansa. Na razie tak naprawdę nie znaleźliśmy odpowiedniego momentu na zrobienie czegoś takiego. Zawsze chodzi o to, aby było to właściwe dla historii, a nie czymś w rodzaju cameo w "Daleko od domu". Podoba mi się pomysł, że oni dwaj gdzieś tam są (Vulture i Skorpion) i idą naprzód razem z tymi filmami. Budujemy ten bogaty świat, z którego można czerpać tyle rzeczy.