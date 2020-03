Netflix ogłasza kolejny polski serial oryginalny. Nosi on tytuł Sexify i opowiada o życiu współczesnych młodych dziewczyn. Premiera ośmiu epizodów jeszcze w tym roku.

Natalia, Paulina i Monika biorą udział w prestiżowym konkursie studenckim na najlepszy start-up. Ich nowatorski projekt – Sexify – ma być rewolucją w życiu erotycznym. W imię nauki i wygranej muszą teraz dogłębnie studiować tajniki świata seksu, przy okazji coraz lepiej poznając siebie same. Sexify to pełna humoru i prowokacji opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn – dojrzewaniu,odkrywaniu kobiecej siły i seksualności.

Sexify to projekt, który daje szansę na to, żeby w lekkiej,żartobliwej formie opowiedzieć o ważnych współczesnych problemach. Mam ogromne szczęście, że stałem się częścią tego niezwykłego przedsięwzięcia. Praca nad nim to wspaniały czas, z pełnymi pomysłów i energii ludźmi. – Piotr Domalewski