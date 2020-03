Showtime opublikował pełny zwiastun serialu Penny Dreadful: City of Angels, będącego spin-offem popularnej produkcji Dom Grozy.

Dom grozy to serial dostępny w Polsce na platformie HBO GO, który doczekał się trzech sezonów. Jego akcja rozgrywała się pod koniec XIX wieku w Londynie. Przez ten czas śledziliśmy barwne losy trzech głównych bohaterów – Vanessy, Ethana i Sir Malcolma, którzy bez ustanku walczyli ze ścigającym ich złem. Produkcja ta stosuje liczne nawiązania do znanych nam w masowej popkulturze postaci z licznych powieści grozy. Występują one tu w jednym miejscu, chodź normalnie nigdy nie miałyby szansy się spotkać.

Akcja spin-offu osadzona została w latach 30. XX wieku. Historia rozpocznie się w 1938 roku w Los Angeles. Twórcy skupią się na periodyzacji meksykańskiego folkloru. W głównej mierze przedstawią motywy związane z Santa Muerte (meksykańskim Dniem Zmarłych). Dodatkowo w serialu nie zabraknie społecznych konfliktów oraz osób sprzymierzonych z diabłem.

Głównym bohaterem jest detektyw Tiago, który wraz ze swoim partnerem uwikłany zostanie w epicką historię i zmierzy się z rasizmem, demonami przeszłości oraz kryzysem wiary. Drugą ważną postacią będzie demon imieniem Magda. Będzie on mógł przybierać dowolny wygląd każdej osoby, którą napotka na swojej drodze. Charyzmatyczna, inteligentna i zmiennokształtna Magda okaże się wspaniałą sojuszniczką oraz śmiertelnie niebezpiecznym wrogiem.

Premiera Penny Dreadful: City of Angels, za który ponownie odpowiada John Logan już 26 kwietnia br.