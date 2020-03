Claes Bang, nagrodzony Europejska Nagrodą Filmową za rolę Christiana, kuratora galerii, w wyróżnionym Złotą Palmą The Square, od razu wydał się reżyserowi i producentom idealnym wyborem do pełnej niuansów postaci ambitnego krytyka sztuki Jamesa Figuerasa.

Banga zainteresowała historia Jamesa:

Jest w nim rozczarowanie, że nigdy nie został artystą. Chciał być malarzem, ale nauczycielka powiedziała mu, że lepiej opowiada o sztuce niż ją tworzy. James skazany na banicję organizuje wykłady na temat sztuki dla turystów i zabawia się występami, którymi zwodzi naiwnych słuchaczy. Cały czas jednak pragnie się odzyskać prestiż i wspiąć się po drabinie świata artystycznego. Bez względu na cenę. James to postać o wątpliwej moralności.

Ale zdaniem Banga nie jest łotrem:

Myślę, że dość łatwo identyfikować się z tym, co spotkało Jamesa. Wszyscy chcemy coś osiągnąć, ale on popełnił kilka błędów i po prostu stara się wrócić na tory. Bang chciał również, żeby widzowie zazdrościli miłości i namiętności, jaka połączyła Berenice i Jamesa.

Przygotowując się do roli Bang dostrzegał podobieństwa do bohaterów, których grał w przeszłości. To pomagało mu zbudować postać Jamesa:

Postrzegałem Jamesa niemal jako kontynuację bohatera, którego grałem w The Square. W sercu filmu jest kwestia autentyczności – autentyczności nas samych, autentyczności sztuki, tego, jak sami siebie przedstawiamy.

Elizabeth Debicki zainteresowała hitchcockowska intryga:

Nieczęsto oglądamy coś, co wygląda jak romans, a zmienia się w coś całkowicie odmiennego w organiczny sposób. To intelektualna przygoda w świecie sztuki, ale z mrocznym, ekspresywnym zwrotem. Bardzo mi się to podoba.

Debicki była zafascynowana swoją postacią:

Berenice jest osobą widzącą w ludziach prawdę. W odróżnieniu do mężczyzn, którzy są bardziej dwulicowi, Berenice jest „mądrą duszą”. Ma zadziwiającą umiejętność dostrzegania tego, co ludzie chcą ukryć, czy tego, co próbują jej powiedzieć. To staje się potencjalnie niebezpieczne przy takich ludziach jak James Figueras czy Joseph Cassidy.

Zdaniem Debicki „Obraz pożądania” jest mocną opowieścią o prawdzie, traumie i niebezpieczeństwach przesadnej ambicji:

To historia, która każe zastanowić się nad ambicją i tym, do czego może nas zaprowadzić w życiu.

Wreszcie w obsadzie znalazły się dwie ikony – kina i muzyki. Donald Sutherland otrzymał rolę tajemniczego artysty, Jerome’a Debneya, a Mick Jagger wcielił się w rolę kolekcjonera sztuki i marszanda, Josepha Cassidy’ego.

Sutherland opowiada o scenariuszu i historii, która go ujęła:

Scott napisał moją postać z taką delikatnością, przeplatając scenariusz odniesieniami do Matthew Arnolda czy W.B. Yatesa. To piękne. Giuseppe jest bardzo zaangażowany w cały proces. Nie należy do tych reżyserów, którzy siedzą kilometry od nas w jakimś pokoju i patrzą w mały ekran. Jemu zależy na tym, jak gramy i potrafi powiedzieć, czy oddajemy coś prawdziwie, czy nie. To bardzo cenna umiejętność przy filmie z taką fabułą.

Jagger uznał, że świetnie pasuje do postaci Cassidy’ego:

Jest czarującą, ale raczej pełną złej woli osobą.

Jagger ma pewne doświadczenie ze światem sztuki, ale postanowił jeszcze częściej chadzać na wystawy, żeby ponownie zapoznać się z tym środowiskiem. To Capotondi skusił muzyka do zagrania tej roli.

Przyjechał do Londynu i długo rozmawialiśmy. Był otwarty na moje pomysły dotyczące tej postaci i gotowy na pewne zmiany. Zdałem sobie podczas tej rozmowy sprawę, że będzie się z nim świetnie pracowało.

