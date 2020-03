The Mandalorian to pierwszy aktorski serial osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen, na który fani tej sagi czekali z niecierpliwością. Zadebiutował on w listopadzie ubiegłego roku na nowej platformie Disney+ i od razu stał się hitem serwisu. Obecnie jak poinformowała Gina Carano, jedna z aktorek występujących w produkcji i wcielających się w postać Cary Dune, zakończyły się zdjęcia do drugiego sezonu serialu.

Premiera drugiego sezonu nastąpić ma jesienią tego roku, prawdopodobnie w październiku, a więc czasu jest nie wiele, a przy tak widowiskowej produkcji pracy po zakończeniu zdjęć jest z pewnością mnóstwo.

Poniżej możecie zobaczyć opublikowane na Instagramie wpisy informujące o zakończeniu prac na planie 2. sezonu serialu.

Akcja serialu The Mandalorian rozgrywa się po upadku Imperium i przed powstaniem Najwyższego Porządku. Podążamy za samotnym strzelcem w odległych zakątkach galaktyki, daleko od autorytetu Nowej Republiki. Jest on łowcą nagród zatrudnionym przez Greefa do wykonania określonego zadania. W tytułową postać ponownie wciela się Pedro Pascal.

Za reżyserię nowych epizodów odpowiadają m.in. Jon Favreau, Bryce Dallas Howard i Dave Filoni.