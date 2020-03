Do premiery filmu Bloodshot pozostało bardzo niewiele czasu, a więc promocja widowiska trwa w najlepsze. Obecnie w sieci pojawił się ciekawy klip, na którym widzimy jak człowiek który stworzył tytułowego bohatera pokazuje mu kim teraz jest.

Fabuła Bloodshot oparta jest na bestsellerowym komiksie. Główny bohater to były żołnierz, Ray Garrison, który zginął podczas jednej z akcji, jednak pewna korporacja o nazwie Rising Spirit Technologies posługująca się najnowocześniejszymi technologiami, przywróciła go do życia. Teraz w żyłach Ray’a płynie armia malutkich nanobotów. Dzięki nim mężczyzna otrzymał zdolność natychmiastowej regeneracji, jest silniejszy, może zmieniać kształt, a także kontrolować przeróżną technologię. Jednym słowem żołnierz idealny. Niestety Ray, który od teraz nazywany jest Bloodshotem utracił całkowicie swoją pamięć. Nie wie co jest realne, a co nie. Jednak za wszelką cenę spróbuje się tego dowiedzieć. Pomogą mu w tym podobni do niego nazywający się dumnie Chainsaw.

W głównej roli aktor znany z serii filmów Szybcy i wściekli – Vin Diesel. U jego boku zobaczymy m.in. Eizę Gonzalez, Sama Heughana, Toby'ego Kebbella, Guy'a Pearce'a, Alex'a Hernandeza, Lamorne Morris oraz Talulah Riley. Za reżyserię filmu odpowiada Dave Wilson, który debiutuje w tej funkcji. Scenariusz napisał Eric Heisserer.

Światowa premiera Bloodshot już 13 marca br. W Polsce film zadebiutuje dwa tygodnie później – 27 marca. Wybieracie się?