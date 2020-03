Stormfront - nowa postać w szeregach "The Boys"

Superbohaterzy jako zwyrodnialcy? Taką wizję herosów w trykotach serwuje widzom serial The Boys na bazie komiksów Gartha Ennisa. W 2. sezonie pojawią się nowe postacie. Wśród nich znalazła się Stormfront. Są oficjalne zdjęcia nowej superbohaterki.

The Boys stawiają w krzywym zwierciadle wizję superbohaterstwa z komiksów albo filmów DC oraz Marvela. Osoby obdarzone supermocą występują w serialu jako degeneraci, znacznie nadużywający swojej władzy. Przeciwko nim zostaje powołana do życia samozwańcza grupa obrońców sprawiedliwości. Serial powstał na bazie komiksów Gartha Ennisa znanych w Polsce pod tytułem "The Boys – Chłopaki".

Stormfront będzie nową superbohaterką w The Boys.

W postać wcieli się Aya Cash. Kasting wydaje się bardzo interesujący, ponieważ w komiksach Stormfront jest mężczyzną. Twórcy opisują go jako krzyżówkę Shazama z Thorem, sympatyzującą z ruchem nazistowskim. Twórcy serialu The Boys nie chcą od początku ustanowić Stormfront jako przeciwniczkę tytułowej drużyny. Aya Cash wyznała, że jej postać została napisana jako wojująca feministka oraz silna idealistka. Aktor Antony Starr nazwał ją z kolei granatem wrzuconym w świat Homelandera.

Stormfront w serialu The Boys – zdjęcia:

Stormfront w komiksach The Boys:

Data premiery 2. sezonu The Boys nie została jeszcze ogłoszona przez Amazon Prime Video.