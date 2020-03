Dwayne Johnson i Emily Blunt w nowym zwiastunie "Wyprawy do dżungli"

Walt Disney pokazał nowy zwiastun swojego kolejnego widowiska w gwiazdorskiej obsadzie. Chodzi o przygodówkę Wyprawa do dżungli, w której zobaczymy Dwayne’a Johnsona i Emily Blunt.

Akcja filmu umiejscowiona jest w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Kapitan starej łajby o imieniu Frank wyrusza w podróż z dwójką naukowców w głąb niebezpiecznej dżungli. Ich celem jest odnalezienie legendarnego Drzewa Życia, które posiada niesamowitą moc leczniczą. Przez cały czas trio musi walczyć z niebezpiecznymi dzikimi zwierzętami oraz odpierać ataki konkurencyjnej wyprawy z Niemiec.

W rolach głównych Dwayne Johnson i Emily Blunt. Oprócz tej dwójki na ekranie ujrzymy również takich aktorów, jak Édgar Ramírez, Jesse Plemons, Jack Whitehall, Andy Nyman oraz Quim Gutiérrez.

Reżyserem widowiska jest Jaume Collet-Serra, który posiada na swoim koncie takie tytuły, jak 183 metry strachu czy Nocny pościg. Co ciekawe Hiszpan został również wytypowany do wyreżyserowanie komiksowej superprodukcji z Dwayne’em Johnsonem, w której The Rock wcieli się w postać Black Adama.

Oprócz zwiastuna Walt Disney pokazał nam również nowy plakat promujący film:

Wyprawa do dżungli trafi do kin 24 lipca 2020 roku.