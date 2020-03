Scott Derrickson twórca filmu Doktor Strange, który jednak nie wyreżyseruje sequela z powodu twórczych różnic z Marvel Studios, nadal tryska ciekawymi pomysłami. Tym razem ujawnił, że chce stworzyć produkcję w realiach Gwiezdnych wojen.

Zostałem zapytany jaki projekt ze świata Gwiezdnych wojen chciałby stworzyć. Odpowiedziałem, że akcja toczyła by się na zamarzniętej planecie Hoth i byłby to horror z kategorią R. Film byłby w klimatach Coś John Carpentera oraz W górach szaleństwa autorstwa H.P. Lovecrafta. Oczywiście nie byłoby żadnych połączeń z wcześniejszymi postaciami ani historiami ze świata Gwiezdnych wojen – zdradził reżyser.

Brzmi to świetnie. Jednak jak do tej pory jest to niemożliwe. Z drugiej strony, aby poszerzyć grono odbiorców i utrzymać zainteresowanie serią Disneya, konieczne będzie eksperymentowanie na różne sposoby. Dodajmy, że planeta zwana Hoth, na której ma toczyć się akacja to szósta planeta w układzie o tej samej nazwie. W czasie galaktycznej wojny domowej była miejscem bazy Sojuszu Rebeliantów.

Scott Derrickson ma w swoim dorobku takie produkcje jak Sinister, Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, czy Zbaw nas ode złego.