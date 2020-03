Bong Joon-ho, Lee Chang-dong, Park Chan-wook czy Kim Ki-duk to najsłynniejsze nazwiska twórców kina koreańskiego. Nie mogło ich więc zabraknąć podczas przeglądu, który odbędzie się w AMONDO w weekend 13 – 15 marca.

W ciągu trzech dni w kinie AMONDO widzowie zobaczą sześć filmów, które pokazują różne oblicza Korei. Każdego dnia pokazane będą dwa filmy, wśród nich m.in. Parasite, Służąca oraz Płomienie.

Płomienie to koreański kandydat do OSCARA 2019 w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Reżyserem filmu jest wybitny koreański reżyser Lee Chang-dong, który specjalnie dla tego projektu powrócił z emerytury. W jednej z głównych ról występuje gwiazda serialu The Walking Dead – Steven Yeun.

Film prezentowany był m.in. w Konkursie Głównym 71. MFF w Cannes, gdzie otrzymał nagrodę FIPRESCI. Został przez krytyków najwyżej ocenionym w historii festiwalowego pisma Screen Daily filmem, i otrzymał 3,8 punktów na 4 możliwe. Scenariusz filmu jest luźną adaptacją opowiadania "Spalenie stodoły" Harukiego Murakamiego.

Służąca to z kolei thriller erotyczny Parka Chan-wooka, twórcy Oldboya i Pani Zemsty, oparty na bestsellerowej powieści Sarah Waters „Złodziejka”. Reżyser stworzył porażające wizualnie i trzymające do końca w napięciu widowisko, w którym nic nie jest tym, czym się początkowo wydaje. Obraz zdobył aż 64 nagrody na światowych festiwalach filmowych.

W sobotę widzowie zobaczą horror Lament oraz kryminał Człowiek bez pamięci.

O godzinie 18:05 kino zaprasza na Człowieka bez pamięci, w reżyserii Wona Shin-yeona. Film oparty jest na bestsellerowej powieści Kim Young-ha (Czarny kwiat, Imperium świateł, Mogę odejść, gdy zechcę). W ciągu 5 dni od premiery film zdobył milion widzów, stając się jednym z najbardziej kasowych thrillerów koreańskiego box office. Główną rolę zagrał Sol Kyung-gu, który za Człowieka bez pamięci otrzymał 2 nagrody dla najlepszego aktora (Korea Film Reporters Association Film Awards oraz Director’s Cut Awards).

Natomiast o godzinie 20:15 odbędzie się pokaz horroru Lament, który jest trzecim – po "W pogoni” i "movie-link" data-id="257705" href="https://fdb.pl/film/257705-morze-zolte">Morze Żółte – pełnometrażowym filmem popularnego wśród fanów kina azjatyckiego Na Hong-jina. Nieprzewidywalny scenariusz oraz efekty wizualne tworzą napięcie, dzięki któremu film zelektryzuje każdego widza i pozostanie w jego głowie jeszcze długo po seansie… Film miał swoją premierę na 69. MFF w Cannes. Dostał ponad 30 nagród na światowych festiwalach filmowych.

Niedzielne pokazy rozpoczną się o 14:10. O tej godzinie pokazany zostanie głośny Parasite, w reżyserii Bonga Joon-ho, który rozbił bank z nagrodami na tegorocznych Oscarach. To pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać – biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków. Nowy film twórcy przebojów Okja i Snowpiercer: Arka przyszłości to wielki hit światowego kina i prawdziwy filmowy rollercoaster.

O godzinie 16:40 rozpocznie się ostatni film przeglądu. Będzie to thriller polityczny W sieci. Film czołowego prowokatora koreańskiego kina, Kim Ki-duka z 2016 roku, jest przejmującym studium trudnych relacji między Koreą Północną a Południową. Obraz pokazywany był m.in. na festiwalach w Wenecji oraz Toronto.

