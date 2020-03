Apple TV+ zaprezentowało zwiastun swojej kolejnej oryginalnej produkcji. Tym razem będzie to animowany musical zatytułowany Central Park. Akcja toczyć się będzie w słynnej tytułowej atrakcji Nowego Jorku.

Serial to animowana komedia muzyczna o rodzinie Tillermans, która mieszka i opiekuje się Central Parkiem. Owen jest kierownikiem parku, a jego żona Paige jest dziennikarką wychowującą swoje dzieci Molly i Cole w najsłynniejszym parku na świecie. Wszystko to próbuje zniszczyć Bitsy Brandenham oraz jej asystentka Helen, planują jak sprawić by park przetał istnieć, by na jego miejscu wybudować kolejne wieżowce.

Obsada podkładająca głosy głównym bohaterom jest imponująca – Josh Gad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs oraz Kathryn Hahn – gwarantują świetny poziom. Twórcami serii są Josh Gad oraz Loren Bouchard i Nora Smith znani z Bob’s Burgers.

Apple TV+ zamówiła na sam początek od razu 2. sezony. Pierwsze trzy odcinki zadebiutują 29 maja, natomiast kolejne pokazywane będą w odstępach tygodniowych.