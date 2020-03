Zdjęcia do "The Falcon and the Winter Soldier" wstrzymane z powodu koronawirusa

Nie jest tajemnicą, że przemysł filmowy mocno cierpi z powodu epidemii spowodowanej przez koronawirusa. Do tej pory zamknięto tysiące kin i przełożono premiery wielu filmów (ma to miejsce również w naszym kraju, czego doskonałym przykładem jest horror W lesie dziś nie zaśnie nikt). Kwestią czasu była sytuacja, w której dojdzie do zawieszenia prac na planach filmowych.

Jak donosi portal Variety, prace na planie zdjęciowym serialu The Falcon and the Winter Soldier, który w przyszłości trafi do oferty platformy streamingowej Disney+, zostały wstrzymane. Powodem takiego stanu rzeczy jest oczywiście szalejący na całym świecie koronawirus. Aktualnie ekipa zdjęciowa oraz obsada aktorska serialowego widowiska Marvel Studios przebywa w stolicy Czech, Pradze.

Powodem zawieszenia prac na planie zdjęciowym jest decyzja czeskiego rządu, który między innymi wprowadził zakaz pokazów filmowych, wydarzeń sportowych, wydarzeń kulturalnych, a także zamknął szkoły. Odwołano również Festiwal Filmowy w Pradze.

Zdjęcia w stolicy naszych sąsiadów wystartowały w ubiegłym tygodniu. Niestety ekipa oraz obsada będzie musiała powrócić do Atlanty. Warto odnotować, że to drugi raz, kiedy The Falcon and the Winter Soldier musi borykać się z problemami związanymi z produkcją. Po raz kolejny jest to jednak sytuacja, na którą Marvel Studios nie ma żadnego wpływu – w styczniu tego roku w Portoryko miały odbyć się zdjęcia, które musiały zostać odwołane z powodu trzęsień ziemi, które nawiedziły ten kraj.

Na razie nie wiadomo, kiedy Marvel będzie mógł kontynuować pracę na planie.