Walt Disney szykuje się do realizacji kolejnego widowiska live-action bazującego na klasycznej animacji. Dzisiaj poznaliśmy nazwiska młodych aktorów, którzy na ekranie wcielą się w postacie Piotrusia Pana oraz Wendy.

W postać Wendy wcieli się debiutantka Ever Anderson, z kolei Piotrusia Pana zagra Alexander Molony, który do tej pory pojawiał się na ekranie głównie w programach skierowanych dla dzieciaków. Jak widać Walt Disney zdecydował się postawić na zdecydowanie mniej znane twarze, jeśli chodzi o film "Peter Pan & Wendy".

Reżyserem produkcji "Peter Pan & Wendy" został David Lowery, który nakręcił dla Walta Disneya inną propozycję live-action – Mój przyjaciel smok. Zresztą jest to niezwykle interesują postać w Hollywood, ponieważ w jego filmowym CV można znaleźć również takie tytuły, jak A Ghost Story czy Gentleman z rewolwerem. W tym roku natomiast premierę będzie miał horror The Green Knight bazujący na ponadczasowych legendach arturiańskich. Jak widać David Lowery to bardzo uniwersalny twórca.

Scenariuszem do "Peter Pan & Wendy" zajmie się Toby Halbrooks, który napisał skrypt do wspomnianego filmu Mój przyjaciel smok. Zresztą Halbrooks to stały współpracownik Davida Lowery’ego.

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, które sugerowały, że film miałby podobnie, jak Lady and the Tramp trafić do oferty platformy streamingowej Disney+. Ostatnio jednak podano, że Disney szykuje premierę kinową.