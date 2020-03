Ogromny sukces horroru Niewidzialny człowiek sprawił, że wytwórnia Blumhouse Productions zwróciła wzrok na kolejnego kultowego potwora. Za jakiś czas Drakula może ponownie zagościć na wielkim ekranie.

Wygląda na to, że hollywoodzcy producenci wreszcie znaleźli pomysł na uniwersum potworów, o które tak mocno zabiegał Universal Pictures. Po sukcesie Niewidzialnego człowieka wydaja się, że współpraca z Blumhouse Productions będzie kontynuowana. W planach jest realizacja filmu, którego głównym bohaterem będzie najbardziej znany wampir na świecie – hrabia Drakula.

Co ciekawe za kamerą horroru stanie kobieta – Karyn Kusama. Warto jednak odnotować, że czuje się ona świetnie w gatunku grozy i to właśnie Kusama odpowiada za wyreżyserowanie całkiem niezłego filmu zatytułowanego Zaproszenie (jeśli nie widzieliście to znajdziecie go w ofercie platformy streamingowej Netflix). Scenariusz przygotuje duet Phil Hay i Matt Manfredi, czyli dokładnie ten sam, który odpowiadał za skrypt do wspomnianego przeze mnie horroru Kusamy.

Co prawda Universal Pictures nadal nie ogłosił oficjalnie prac nad filmem, jednak z racji umowy z firmą Jasona Bluma raczej nie chce się wierzyć, aby wytwórnia pozwoliła, by ten projekt trafił w inne ręce.

Bardzo możliwe, że Karyn Kusama podąży drogą twórców Niewidzialnego człowieka i swoją historię również przeniesie do czasów współczesnych. Na pewno byłby to powiew świeżości w historii postaci, która w ostatnich latach została tak mocno wyeksploatowana przez popkulturę oraz Hollywood.