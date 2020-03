Na ten moment nie ma za dużo informacji na ten temat, jednak Sony Pictures przygotowuje kolejny projekt osadzony w uniwersum Spider-Mana. Zatrudniono nawet scenarzystę, który kilka lat temu napisał skrypt do filmu o przygodach Człowieka Pająka.

Sony Pictures kontynuuje tworzenie własnego uniwersum Spider-Mana, w którym… nie ma Spider-Mana. Studio zatrudniło właśnie Roberto Orciego do napisania nowego filmu, który będzie rozgrywał się w tym samym świecie co Venom i Morbius. Dla samego Orciego jest to powrót do komiksowego świata. W 2014 roku premierę w kinach miało widowisko Niesamowity Spider-Man 2, do którego skrypt napisał właśnie on.

Na razie nie wiadomo, która postać znana z komiksów o Pajączku będzie głównym bohaterem widowiska napisanego przez Roberto Orciego. Wiemy tylko tyle, że Sony Pictures ma w swoich planach kilka projektów. Na celowniku znajdują się tacy bohaterowie, jak Nightwatch, Kraven the Hunter, Black Cat, Madame Web czy Silk. Jak widać możliwości jest wiele.

Liczymy na to, że tym razem Orci wywiąże się ze swojego zadania zdecydowanie lepiej. Nie jest tajemnicą, że Niesamowity Spider-Man 2 nie jest najlepszym filmem o przygodach Petera Parkera. Co więcej – pewnie dla wielu znalazłby się bardzo nisko w rankingach filmów o Spider-Manie.

A Wy macie jakiś pomysł na film?