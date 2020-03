Bob Iger po tym jak pod koniec lutego przestał być prezesem Walta Disneya, wytwórni odpowiedzialnej za realizację jednych z najbardziej popularnych i dochodowych filmów ostatnich lat, nie spoczywa na laurach i zajmie się usługą streamingową jaką niedawno wypuścił Dom Myszki Miki.

Iger prezesem Disneya był przez 15 lat. Jego umowa wygaśnie 21 grudnia 2021 roku. Wtedy to jego miejsce zajmie Bob Chapek, a Iger skupi się na tym jak poprawić treści udostępniane na platformie Disney+, która po rewelacyjnej premierze serialu The Mandalorian nie ma swoim widzom wiele do zaoferowania.

W jej ofercie przeważają liczne bajki, które jednak skierowane są do najmłodszych widzów. Wystąpił poważny brak nowych, oryginalnych i poważnych treści, które spowodowałyby, że subskrybenci przestaną uciekać do innych platform streamingowych oferujących większą różnorodność.

Disney obecnie ma ponad 50 scenariuszy i 50 programów, które są w fazie rozwoju, jednak do ich premiery jeszcze daleko. Obecnie słychać jedynie o anulowaniu pewnych projektów, wstrzymaniu ich bądź przeniesieniu do Hulu. Tak stało się m.in. z komedią Muppets Live Another Day, dramatem opowiadającym o złoczyńcach Disneya – Book of Enchantment czy serialem Lizzie McGuire. Dwie pierwsze produkcje zostały porzucone, a ostatnia zawieszona po tym jak z powodu różnic twórczych odszedł jej twórca. Obecnie rozważa się czy nie trafi ona do Hulu, podobnie jak stało się z serialem Twój Simon czy High Fidelity.

Wynika z tego, że głównym problemem platformy jest jej ograniczenie co do treści wynikające z tego, iż Disney ma być family-friendly, a to powoduje, że wiele produkcji, które poruszają trudniejsze i dojrzalsze kwestie już nie wpisuje się w standardy firmy i przez to ta wiele traci.

Zadanie Igera, aby rozruszać platformę i nadać jej więcej głośnych premier nie będzie łatwe. Celem Disneya jest osiągnąć od 60 do 90 mln subskrybentów do 2024 roku (obecnie posiadając ich 28 mln) i wydawać każdego roku 50 oryginalnych seriali i co najmniej 10 filmów. Patrząc na chwilowy zastój myślicie, że jest to realne?