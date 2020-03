Zbliża się premiera 2. sezonu serialu Znaki. Z tej okazji w sieci pojawiły się dwa nowe plakaty oraz teaser.

Poniższe plakaty mają typowo komiksowy styl. Oddają one klimat Gór Sowich i tajemniczy nastrój nowego sezonu. Inspiracją do powstania takich właśnie grafik jest przyroda tychże gór, która w serialu odgrywa bardzo dużą rolę. Dlatego też bohaterowie przedstawieni na plakatach są niejako zespoleni z nią, a nawet pochłonięciu przez nią.

Znaki są połączeniem kryminału z elementami mystery i thrillera obyczajowego. Jego akcja rozgrywa się w malowniczych plenerach Gór Sowich, gdzie ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela, który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku.

Akcja drugiego sezonu rozgrywa się po kilku latach od wydarzeń ukazanych w sezonie poprzednim. Podążymy za historią zaginięcia córki komisarza Treli, a później także jej przyjaciółki. W niewyjaśnionych okolicznościach znika również para podróżników. Prowadzone są poszukiwania, ale śledztwo zbacza z torów, gdy komisarz dowiaduje się, kto odpowiada za zaginięcie jego jedynego dziecka. Zło w Sowich Dołach nie śpi, a dziwnymi zdarzeniami żyją ogarnięci strachem mieszkańcy miasteczka.

Premiera 2. sezonu serialu odbędzie się na AXN 7 kwietnia o godzinie 22.00.