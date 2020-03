Mogliśmy się tego spodziewać prędzej czy później. Polski rząd zdecydował się na zamknięcie kin.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o decyzji związanej z zamknięciem placówek oświatowych oraz uczelni na najbliższe dwa tygodnie. A to nie koniec działań, które mając pomóc w opanowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zamknięte zostaną także instytucje kultury – opery, teatry, domy kultury, a także kina i muzea.

Jest to jak najbardziej zrozumiała decyzja. W wielu zakątkach świata rządy podejmują takie same działania. Do tej pory w Polsce mamy 25 potwierdzonych przypadków zarażenia się koronawirusem. Mamy nadzieję, że tego typu środki zapobiegawcze spowolnią tempo rozprzestrzeniania się i rozwoju SARS-Cov-2 w kraju.

Do tej pory w Polsce doszło do przesunięcia premiery kinowej jednego filmu – W lesie dziś nie zaśnie nikt.