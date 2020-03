Mówiło się o tym od dawna i chyba każdy fan Marvel Cinematic Universe spodziewał się tej informacji. Mark Ruffalo powtórzy swoją rolę w serialu She-Hulk.

Mark Ruffalo zasugerował swego czasu, że planuje wystąpić w serialu She-Hulk przygotowywanym dla platformy streamingowej Disney+. Teraz mamy potwierdzenie tego, iż aktor nominowany do Oscara przez Amerykańską Akademię Wiedzy i Sztuki Filmowej podpisał z Disneyem umowę na występ w wyczekiwanej produkcji.

Zważywszy na to, o czym opowiadać będzie serial She-Hulk, byłoby zaskakujące, gdyby Mark Ruffalo nie pojawił się na ekranie. Na razie oczywiście nie jest wiadome, jak duża będzie to rola i w ilu odcinkach zobaczymy Bruce’a Bannera. Nie wiemy również czy genialny naukowiec przyjmie postać Hulka.

Na ten moment potwierdzono, że fabuła She-Hulk będzie mocno wzorowana na komiksach i przedstawi bardzo podobną genezę przemiany Jennifer Walters w tytułową postać. Z powodu postrzału jej kuzyn – Bruce Banner – użyczy swojej krwi do transfuzji. W ten sposób kobieta zyska niesamowite moce, a także możliwość transformacji w podobnie wyglądającego, zielonego stwora. Prawdopodobnie She-Hulk szykowana jest do dołączenia w przyszłości do grupy Avengers.

Jeśli chodzi o aktorkę, która wcieli się w Jennifer Walters, to Marvel Studios poszukuje kogoś w typie Alison Brie. Premiera She-Hulk planowana jest na 2021 rok.