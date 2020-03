Harvey Weinstein trafi na 23 lata do więzienia

Znany producent Harvey Weinstein usłyszał wyrok w sprawie napaści seksualnych. Sąd na Manhattanie uznał go winnym molestowania seksualnego i gwałtu, a wyrok to 23 lata więzienia.

Otrzymał 20 lat więzienia z pięcioletnim nadzorem po zwolnieniu za przestępstwa na tle seksualnym pierwszego stopnia i trzy lata więzienia z pięcioletnim nadzorem po zwolnieniu za gwałt w trzeciego stopnia.

Dziękujemy sądowi za nałożenie wyroku, który uwypukla drapieżników seksualnych i agresywnych partnerów we wszystkich segmentach społeczeństwa. Dziękujemy ocalałym za ich dzisiejsze niezwykłe wypowiedzi i nieopisaną odwagę w ciągu ostatnich dwóch lat. Harvey Weinstein użył armii szpiegów, aby uciszyć ich. Ale nie chcieli milczeć i zostali wysłuchani. Ich słowa zamknęły drapieżnika i postawiły go za kratami, to daje nadzieję ofiarom przemocy seksualnej na całym świecie – napisał w oświadczeniu prokurator okręgowy Cy Vance Jr.

Dodatkowo zgodnie z procedurami Weinstein został wpisany na listę przestępców seksualnych. Producent ma 30 dni na złożenia apelacji do wyroku. Cały skandal wybuchł w maju 2018 roku, kiedy został aresztowany przez policję. Przypomnijmy, że przed nagłośnieniem sprawy, był to jeden z najpilniej strzeżonych sekretów przez środowisko. Ujawniono,że producent zawarł co najmniej osiem ugód pozasądowych z kobietami, które nękał seksualnie.