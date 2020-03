Bad Trip zapowiada się bardzo fajnie, mimo niezbyt dużego budżetu, twórcy zdecydowali się na fajny zabieg, dodania prawdziwych reakcji przypadkowych uczestników niektórych zaaranżowanych specjalnie scen.

Ludzie którzy stworzyli The Eric Andre Show, a także brali udział przy powstaniu Jackass i Jackass: Bezwstydny dziadek, postanowili stworzyć oryginalną komedie. Film został nakręcony w dość specyficzny osób, obok tradycyjnej metody zdecydowano się nakręcić również niektóre gagi z ukrycia rejestrując przy tym prawdziwe reakcję przypadkowych osób. Bohaterami jest dwójka najlepszych przyjaciół, którzy wyruszają wspólnie na szaloną podróż przez kraj.

W główny rolach występują Eric Andre, Lil Rel Howery, Charles Green, Adam Meir i Tiffany Haddish.

Bad Trip wyreżyserował japońsko-amerykański filmowiec Kitao Sakurai, dla którego jest to powrót do filmu kinowego po prawie 10-letniej przerwie, w tym czasie pracował przy The Eric Andre Show. Scenariusz napisał Jeff Tremaine (Bad Grandpa, Jackass), a wspomogli go przy tym Kathryn Borel i Jenna Park.

Dystrybutorem jest Orion, który planuje premierę 17 kwietnia 2020 r.