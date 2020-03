Koronawirus szaleje na świecie – kolejne osoby zostają zarażone, a rządy poszczególnych krajów wprowadzają różnego rodzaju obostrzenia mające na celu zmniejszenie liczbę chorych. Niestety nie jest to łatwe i jak się okazuje również wielkie hollywoodzkie gwiazdy są narażone.

Tom Hanks za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował fanów, że wykryto u niego koronowirusa. Zainfekowana jest również jego żona Rita Wilson. Małżeństwo zostało zdiagnozowane w trakcie podróży po Australii, kiedy to zaczęły pojawiać się u nich pierwsze objawy, takie jak zmęczenie czy podwyższona temperatura ciała.