John R. Leonetti, reżyser horroru Annabelle z 2014 roku bierze się za kolejną straszną produkcję. Mowa o filmie Lullaby.

fot. materiały prasowe

Do głównej obsady Lullaby dołączył właśnie Ramon Rodriquez, który zagra u boku Oony Chaplin (Remember It, Moja kolacja z Herve, Avatar 2). Autorami scenariusza do horroru są Alex Greenfield (10 w skali Richtera, A Moving Romance) i Ben Powell. Za produkcję odpowiada Alcon Entertainment. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu w Toronto.

Lullaby czerpać będzie z folkloru. Główna bohaterka to młoda matka, która odkrywa piękną kołysankę zapisaną w starożytnej księdze. Początkowo uważa ona ten tekst za zbawienie, ale z czasem okazuje się, że ma on straszliwą moc. Jej świat zamienia się w koszmar, gdy odkrywa, iż kołysanka powoduje sprowadzenie na świat straszliwego demona Lilith. Czy poradzi sobie z tym co sprowadziła?

Ramon Rodriquez w ostatnim czasie wystąpił w serialu The Defenders oraz filmach Need for Speed, Inwazja: Bitwa o Los Angeles oraz Transformers: Zemsta upadłych. W tym roku na premierę z nim oczekuje film Jedyny i niepowtarzalny Ivan.

