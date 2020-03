Apple TV+ prezentuje zwiastun kolejnej produkcji oryginalnej. Tym razem jest to dokumenty opowiadający o historii legendarnej formacji Beastie Boys. Produkcja nosi prosty tytuł Beastie Boys Story, a za jej sterami stoi Spike Jonze.

W 2018 roku dwójka członków zespołu Adam "Ad-Rock" Horovitz i Michael "Mike D" Diamond postanowiła spotkać się ze swoimi fanami, by przedstawić wypomnienia dotyczące zespołu. Podczas pierwszego ich występu w Los Angeles, na widowni zasiadł Spike Jonze (twórca kilku kultowych teledysków grupy m.in. Sabotage) i wpadł na pomysł by wspólnie stworzyć dokument opowiadający o ich występach. Dzisiaj pojawił się pierwszy zwiastun pokazujący co udało im się stworzyć.

Beastie Boys Story produkowany jest przez laureatów Grammy Jasona Bauma i Amandę Adelson, natomiast produkcją wykonawczą zajęli się m.in. by Mike Diamond, Adam Horovitz, Dechen Wangdu-Yauch, John Silva, John Cutcliffe, Peter Smith, Thomas Benski, Dan Bowen, Sam Bridger, Michele Anthony, David Blackman, Ashley Newton, Losel Yauch i Jonah Hill.

Premiera 2 kwietnia w kinach IMAX, natomiast 24 kwietnia trafi na Apple TV+.