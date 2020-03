Obecnie Robert Pattinson jest na ustach wszystkich, dzięki angażowi przez Warner Bros. Pictures do roli Bruce’a Wayne’a w nowym filmie o Batmanie. Mimo wszystko aktor nie zapomina o przeszłości i uważa, że występ w Zmierzchu pasuje do jego dosyć oryginalnej filmografii.

Nawet przed "Zmierzchem" robiłem dziwne rzeczy. Będę szczery, zawsze uważałem, że "Zmierzch" jest nieco dziwny. W zasadzie to marketing sprawił, że stał się on tak mainstreamowy. Jeśli spojrzysz na jakikolwiek wywiad z moją osobą, to zauważysz, że zawsze akcentowałem w nich te obrzydliwe rzeczy, jak na przykład zajadanie się łożyskiem. Ale wiesz, że jeden facet nie może konkurować z całym działem marketingu: "To romantyczna odyseja, to jest piękne". Nie, to jest obrzydliwe.

stwierdził aktor