Stacja TVN udostępniła premierową zapowiedź serialu animowanego Kosmiczny wykop, głównym bohaterem jest gwiazda polskiej piłki Robert Lewandowski.

Seria składać się będzie z 26 odcinków i zadebiutuje jesienią w TVN, Siódemce i serwisie player.pl. Animacja skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz dla dorosłych fanów Roberta Lewandowskiego. Kreskówka zabierze widzów do Galaktycznej Ligi, na mistrzostwa w piłce nożnej nie z tego świata. Na planetę Spaceball – kosmiczną mekkę futbolu – trafia pewnego dnia Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy na Ziemi. Gwiazda sportu otrzyma specjalne zadanie do wykonania – musi poprowadzić do zwycięstwa drużynę złożoną z bardzo nietypowych zawodników.

Zapraszam wszystkich najmłodszych z całymi rodzinami do oglądania bajki, która odpowie między innymi na pytania: Co to jest lojalność i tolerancja? Na czym polega gra fair play? Jak pomagać drugiemu człowiekowi i dlaczego jest to ważne? – komentuje Robert Lewandowski

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Bartosz Kędzierski stojący za sukcesem Włatców móch. Natomiast pomysłodawcą projektu jest Paweł Pewny.