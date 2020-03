Organizatorzy tegorocznego konwentu CinemaCon zdecydowali się odwołać imprezę z powodu pandemii koronawirusa na świecie. Nie ma sensu zastanawiać się nad słusznością tej decyzji, bo wydaje się być ona właściwym posunięciem ludzi odpowiedzialnych za to ogromne kulturalne wydarzenie.

CinemaCon 2020 miał wystartować 30 marca w Las Vegas i potrwać do 2 kwietnia. W tym okresie była to największa zapowiedziana impreza tego typu. Jeszcze przed dwoma tygodniami organizatorzy twierdzili, że konwent dojdzie do skutku. Niestety z powodu rozprzestrzenienia się koronawirusa po świecie decyzja mogła być tylko jedna. W końcu rządy różnych krajów decydują się na odwoływanie imprez masowych, zamykanie teatrów oraz kin.

Kolejnym argumentem za odwołaniem imprezy jest fakt, iż prezydent Stanów Zjednoczonych – Donald Trump ogłosił decyzję o miesięcznym zawieszeniu przyjmowania lotów z Unii Europejskiej (wyjątkiem są tylko i wyłącznie amerykańscy obywatele wracający do kraju). CinemaCon to impreza międzynarodowa, którą chętnie odwiedzają goście i turyści zza granicy.

Niedawno Walt Disney ogłosił, że odwołuje swoją imprezę w Londynie, na której miało dojść do promocji startującej niebawem w Europie platformy streamingowej Disney+. Stacja Nickelodeon odwołała natomiast swoją galę wręczenia nagród, która miała odbyć się 22 marca.