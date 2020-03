Nowa seria HBO Europe powstała na podstawie bestsellerowej powieści Patria autorstwa Fernando Aramburu. Jest to jedna z najważniejszych książek ostatniej dekady w Hiszpanii. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej zapowiedzi.

To przerażająca opowieść o kilkudziesięciu ostatnich latach historii w kraju Basków – od połowy lat 80. do roku 2011. To historia opisana z perspektywy dwóch baskijskich rodzin. To historia pełna strachu, bezsilności i bezsilności wobec terroryzmu.

Jest to pierwszy oryginalny serial HBO, który powstał w Hiszpanii. Produkcja będzie składała się z ośmiu odcinków. Producentem, a także scenarzystą serii został Aitor Gabilondo. Za reżyserię odpowiadają natomiast Pablo Trapero i Félix Viscarret. Ten pierwszy w 2015 roku otrzymał Srebrnego Lwa na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji dla najlepszego reżysera za film El Clan.

W głównych rolach występują Susana Abaitua, Iñigo Arambarri, Ane Gabarain, Elena Irureta, Mikel Laskurain i Loreto Mauleón. Dodajmy, że książka również została wydana w naszym kraju w 2018 roku, pod takim samym tytułem.

Premiera zaplanowana jest na 17 maja w USA oraz 61 krajach na całym świecie.