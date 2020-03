Kompozytor z gry odpowie za muzykę do serialu ''The Last of Us''

Parę dni temu sieć obiegła wspaniała informacja odnośnie tego, iż HBO planuje zrobić serial na podstawie jednej z lepszych gier survivalowych. Mowa o The Last of Us. Teraz dla fanów tej serii mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość, bowiem za muzykę do serialu odpowie kompozytor pracujący przy soundtrackach do gry – Gustavo Santaolalla.

Za produkcję serialu odpowiadać ma Craig Mazin. Tak to właśnie on stoi za sukcesem serialu Czarnobyl, a także odpowiada za zeszłoroczny film Aniołki Charliego czy Łowca i Królowa Lodu. Przy projekcie pracować ma także producent i scenarzysta gry – Neil Druckmann.

Poniżej wpis z Twittera informujący o zatrudnieniu Santaolalla.

Santaolalla znany jest również jako wspaniały filmowy kompozytor. Za soundtracki do filmów Tajemnica Brokeback Mountain i Babel został dwukrotnym laureatem Oscara.

Serial na podstawie The Last of Us będzie koprodukcją HBO oraz Sony Pictures Television i nowo powstałego studia PlayStation Productions.

Akcja gry rozgrywa się w świecie spustoszonym przez pandemię, przez którą ludzie zmieniają się w krwiożercze bestie. W pewnym momencie losy dwójki bohaterów – mężczyzny o imieniu Joel i młodej dziewczyny Ellie krzyżują się. Ten niecodzienny duet wyrusza w niebezpieczną podróż przez zgliszcza Stanów Zjednoczonych.

Warto także wspomnieć, że już 29 maja zadebiutuje kontynuacja kultowej gry zatytułowana The Last of Us Part II.