Szybcy i wściekli 9 nie dojadą w tym roku do kin. Z powodu koronawirusa zdecydowało się przesunąć premierę na 2021 rok.

Szybcy i wściekli 9 to kolejna ofiara wirusa panującego na całym świecie. Hollywoodzka superprodukcja, która miała zagościć w kinach już w kwietniu, na ekranach zadebiutuje dopiero w 2021 roku. Jest to kolejny głośny tytuł, którego pokazy zostaną opóźnione. Dzisiaj informowaliśmy Was o przesunięciu premiery Cichego miejsca 2. Wcześniej podobny los spotkał Nie czas umierać oraz Piotruś Królik 2.

Pierwotnie Szybcy i wściekli 9 mieli pojawić się na ekranach kin w maju tego roku. Nowa data premiery została ustalona na 2 kwietnia 2021 roku. Decyzja, jak najbardziej zrozumiała. Kina na świecie cały czas są zamykane, a potencjalnie największy rynek, czyli Chiny, wciąż boryka się z koronawirusem, pomimo tego, że w azjatyckim kraju dochodzi do coraz mniejszej liczby zarażeń.

W nowej odsłonie kasowej serii postać o imieniu Cipher portretowana przez Charlize Theron, nawiąże współpracę z nowym bohaterem – Jakobem Toretto, młodszym bratem Dominica. Kobieta planuje zemścić się na nim i jego Rodzinie. Warto przypomnieć, że aktorem, który wcieli się w brata Doma jest John Cena.