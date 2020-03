Walt Disney odwołuje nie tylko uroczystą premierę Mulan w Londynie, ale także premierowe pokazy w kinach na całym świecie. Na liście tytułów, które później pojawią się w kinach również inne tytuły należące do wytwórni.

Jeszcze do niedawna Disney upierał się, że widzowie będą mieli możliwość obejrzenia Mulan w pierwotnie wyznaczonym terminie. Niestety pandemia koronawirusa sprawiła, że włodarze wytwórni musieli podjąć jedyną słuszną w tym wypadku decyzję i odwołali premierę widowiska. Superprodukcja inspirowana chińskimi legendami oraz klasyczna animacją miała zawitać do kin 27 marca.

Co ciekawe nie jest to jedyna produkcja należąca do Walta Disneya, której premiera zostaje odwołana. Podobny los spotyka Nowych mutantów, czyli film, za którego produkcję odpowiada jeszcze 20th Century Fox (obecnie nazwa zmieniona na 20th Century Studios). Komiksowe widowisko miało pojawić się w kinach 3 kwietnia.

Ostatni filmem Disneya, który będzie prezentowany w kinach później jest horror od studia Searchlight – Poroże. Pierwotna data premiery była ustalona na 17 lipca. Walt Disney będzie teraz szukał nowych terminów dla wszystkich trzech filmów. Będzie to oczywiście niezwykle trudne zadanie, ponieważ inne studio również zdecydowały się na odwołanie premier swoich potencjalnych hitów. Możliwe, że za kilka miesięcy będziemy mieli wiele głośnych produkcji do nadrobienia na wielkim ekranie.

Na razie włodarze Domu Myszki Miki nie podjęli decyzji dotyczącej premiery Czarnej Wdowy. Film planowo ma wejść na ekrany amerykańskich kin 1 maja.