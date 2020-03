Zendaya powraca, a Tom Holland potwierdza start zdjęć do "Spider-Mana 3"

Marvel Studios i Sony Pictures zamierzają w tym roku rozpocząć prace na planie trzeciej odsłony solowych przygód Spider-Mana. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że jedna z gwiazd dotychczasowych filmów o Pajączku powróci w ikonicznej roli.

Tom Holland, a także wytwórnie Marvel Studios i Sony Pictures potwierdziły informacje dotyczące rozpoczęcia prac na planie "Spider-Mana 3". Jak się okazuje 23-latek ponownie przywdzieje kostium pajęczego superbohatera już w lipcu. Właśnie wtedy ekipa zdjęciowa oraz obsada aktorska zacznie prace na planie.

Młody aktor, który słynie z długiego języka, tym razem niestety nie wygadał żadnych szczegółów związanych z fabułą filmu. W trakcie wywiadu promującego animację Naprzód, w której użycza głosu jednej z głównych postaci, stwierdził jedynie, że historia przedstawiona w scenariuszu jest "absolutnie szalona". Oprócz tego zapowiedział też powrót Zendayi, która ponownie sportretuje w Kinowym Uniwersum Marvela postać Mary Jane. Mając w pamięci poprzednią superprodukcję o Człowieku Pająku można spodziewać się ciekawego rozwinięcia relacji MJ i Petera Parkera.

Na razie nie mamy więcej szczegółów związanych z produkcją. Liczymy, że za jakiś czas w mediach zaczną pojawiać się nowe nazwiska, które będą dołączać do obsady aktorskiej. Premiera trzeciego "Spider-Mana" z Tomem Hollandem została zaplanowana na 16 lipca 2021 roku. Będzie to kolejny film należące do 4. fazy Marvela.