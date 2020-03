Koronawirus paraliżuje już nie tylko branżę filmową, ale i telewizyjną. Przerwę w produkcji ogłosił właśnie serial The Morning Show.

The Morning Show to sztandarowy serial platformy Apple TV+, który obecnie doczekał się jednego 10-odcinkowego sezonu świetnie przyjętego zarówno przez widzów, jak i krytyków. Obecnie trwała produkcja drugiego sezonu, jednak z powodu epidemii koronawirusa została ona wstrzymana na co najmniej dwa tygodnie. W tym czasie twórcy ocenią sytuację i zastanowią się nad tym jak najbezpieczniej kontynuować zdjęcia do drugiego sezonu.

W porozumieniu z naszymi oddanymi partnerami w Apple doszliśmy do wniosku, że rozsądnie jest zrobić dwutygodniową przerwę, aby ocenić sytuację i zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy odpowiadają za sukces tego programu. powiedział producent Michael Ellenberg

The Morning Show ukazuje nam świat polityki i mediów od kulis. Widzimy co dzieje się poza kamerami w trakcie śniadaniowego programu telewizyjnego. Prezenterzy swoje również mają na sumieniu, a po odkryciu głośnego skandalu, którego bohaterem jest jeden z nich, życie reszty również wywróci się do góry nogami. W głównej obsadzie serialu znajdują się Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, które stworzyły niesamowite kobiece kreacje, a także Mark Duplass, Steve Carell oraz Billy Crudup.