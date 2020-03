Producent telewizyjny Dirk Hoogstra oraz jego firma Triton City Entertainment wraz z Chrisem Collinsem pracują nad nową filmową serią science fiction zatytułowaną Dawn of the Paladin.

Chris Collins ma być współautorem scenariusza do pierwszego filmu z serii, która rozplanowana jest na cztery pełnometrażowe produkcje. Collins odpowiada m.in. za scenariusz do 2 epizodów serialu Człowiek z wysokiego zamku, za scenariusz serialu Synowie anarchii czy serialowej animacji z uniwersum Star Wars zatytułowanej Gwiezdne wojny: Wojny klonów.

Collins scenariusz do Dawn of the Paladin pisze na specjalne zamówienie Hoogstra. Historia ma koncentrować się wokół niewielkiej grupy żołnierzy walczących o pokój i ochraniających odległą kolonię znajdującą się na trzech planetach.

Moje ulubione scenariusze, które napisałem były dla serialu Gwiezdne wojny: Wojny klonów, bowiem pozwoliły mi na wykorzystanie innej części mojej wyobraźni. Dawn of the Paladin tworzy tę samą szansę i ma wszystko to co potrzebne do stworzenia franczyzy. Jest to saga science fiction dla następnego pokolenia. powiedział Collins

Myślicie, że kinu przyda się coś nowego w tym gatunku filmowym? Obecne franczyzy są już chyba dość mocno wyeksploatowane.