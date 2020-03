fot. materiały prasowe

Brinson wcieli się w Stelle Walker, szesnastoletnią, zbuntowaną córkę Cordella Walkera, a Culley zagra jego czternastoletniego, dużo spokojniejszego syna – Arlo.

Reboot zatytułowany po prostu Walker, ma ukazywać nowe wcielenie Cordella Walkera, który to pod dwóch latach pracy pod przykrywką w jednej z najbardziej elitarnych jednostek stanu pragnie wrócić w swoje rodzinne strony, do Austin. Walker jest wdowcem i ojcem dwójki dzieci. Po powrocie do domu okazuje się jednak, że nie może osiąść na laurach, bowiem na miejscu jest również mnóstwo pracy. Do współpracy przydzielona zostaje mu kobieta, w tej roli Lindsey Morgan i wraz z nią postara się zapanować nad porządkiem oraz odkryć prawdziwe okoliczności śmierci swojej żony.

W obsadzie aktorskiej znajdują się także Mitch Pileggi, Keegan Allen, Molly Hagan, Coby Bell i Jeff Pierre. Za scenariusz i produkcję serialu odpowiada Anna Fricke. Producentem wykonawczym jest także Dan Lin.