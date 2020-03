Wielkimi krokami zbliża się oficjalna premiera na nośnikach fizycznych kolejnego filmu animowanego od Warner Bros. Animation opartego na komiksach wydawnictwa DC Comics. Tym razem jest to ekranizacja komiksu znanego pod tytułem "Superman: Czerwony Syn".

"Superman: Czerwony Syn" to komiks autorstwa Marka Millara (scenariusz) oraz Dave’a Johnsona, Kiliana Plunketta i Andrew Robinsona (rysownicy). Przedstawia on alternatywną wersję historii Człowieka ze stali, w której jako młode dziecko ląduje on na ziemiach należących do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Podobnie jak w oryginalne jest on obdarzony niesamowitymi mocami: potrafi latać, jest nieziemsko silny, posiada super wzrok, słuch i wiele innych rzeczy przydatnych superbohaterowi.

Dzisiaj mamy dla Was klip promujący film Superman: Red Son, w którym co ciekawe nie pojawia się tytułowy heros. Zamiast tego jest w nim brutalnie działający Batman, który kradnie helikopter. Zresztą zobaczcie sami:

Superman: Red Son dostępny jest już w wersji cyfrowej. Premiera filmu na DVD oraz Blu-Ray będzie miała miejsce 17 marca. Jak podobają Wam się pomysły na komiksowe historie, które rozgrywają się w alternatywnych rzeczywistościach?