"The Walking Dead" - Norman Reedus zapowiada zemstę na twórcach, jeśli zginie jego postać!

W świecie opanowanym przez hordy wygłodniałych zombie nikt nie jest bezpieczny… Na własnej skórze przekonali się o tym bohaterowie The Walking Dead. Z pierwszego sezonu ocalało niewiele postaci. Teraz aktor Norman Reedus zapowiedział, co zrobi, jeśli twórcy uśmiercą granego przez niego Daryla.

Serial The Walking Dead – podobnie jak komiks – nie obchodzi się czule ze swoimi bohaterami. Nieważne, czy postać gra pierwszo-, drugo- albo trzecioplanową rolę. Trup ściele się gęsto, czasem zagryziony przez zombie – tutaj określane mianem "szwędaczy" – innym razem zamordowany przez psychopatycznych przywódców oraz ich popleczników. Z pierwszego sezonu The Walking Dead ocalała już tylko dwie postaci – Carol i Daryl. Aktor wcielający się w małomównego bohatera zapowiedział zemstę, jeśli twórcy uśmiercą w serialu również jego.

Daryl / fot. The Walking Dead

Kusza, strzelba czy katana? Norman Reedus wybiera zapalniczkę.

Norman Reedus gościł niedawno w programie Conana O'Briena. W trakcie rozmowy aktor zdradził, jakie działania wdrożyłby do życia, gdyby twórcy przypadkiem uśmiercili jego postać:

Puściłbym z dymem cały ten cholerny budynek. Wracałbym codziennie, mając do dyspozycji jedynie zapalniczkę.

Kilka lat wcześniej Reedus przedstawił jedyny dopuszczalny przez niego scenariusz śmierci Daryla. Rzecz miała miejsce jeszcze przed premierą 8. sezonu The Walking Dead:

Myślę, że będzie się to działo podczas zachodu słońca. Wspiąłbym się na wzgórze. Z lasu wyszłoby wilcze szczenię i towarzyszyło mi. Ludzie, którzy by mnie znaleźli, nie wiedzieliby, co się ze mną stało.

The Walking Dead 10. sezon – zwiastun:

The Walkig Dead – komu udało się przeżyć?

Twórcy serialu na bazie komiksów Roberta Kirkmana nie boją się uśmiercić nawet głównych bohaterów. Niedawno pożegnaliśmy Ricka (Andrew Lincoln) oraz jego syna, Carla (Chandler Riggs). Śmierć tego pierwszego nie jest oczywista. Twórcy chcą bowiem zrealizować trylogię filmów poświęconych jego postaci.

Wśród postaci najdłużej pojawiających się w serialu powróci jeszcze Maggie (Lauren Cohan). Bohaterka zadebiutowała w 2. sezonie The Walking Dead. Nie można zapominać również o Carol (Melissa McBride).

Maggie / fot. The Walking Dead

The Walking Dead – gdzie oglądać?

Obecnie trwa 10. sezon The Walking Dead. Nowe odcinki są emitowane w Polsce w poniedziałki na antenie FOX o godzinie 22:00.

Platforma stramingowa Netflix oferuje dostęp do 9. sezonów The Walking Dead. Podobnie sprawa wygląda w przypadku HBO GO.