Co z festiwalem filmowym w Cannes?

W tym roku festiwal filmowy w Cannes ma wystartować 12 maja. Do tego czasu pozostało jeszcze trochę czasu, jednak zważywszy na obecną sytuację na świecie, wszyscy zastanawiają się czy jest w ogóle szansa dla zorganizowanie tego ogromnego wydarzenia.

Z najnowszych informacji wynika, że pracownicy festiwalu pracują nad przygotowaniem wydarzenia, które ma się odbyć w dniach 12-23 maja. Według rzecznika organizatorzy maja zamiar wstrzymać się z ostateczną decyzją do końca kwietnia. Wszyscy liczą na to, że szczyt epidemii koronawirusa mini w najbliższych dwóch, trzech tygodniach i powoli wszystko będzie wracało do normy. Wówczas będzie można podejmować jakieś decyzje, na przykład odnośnie tego czy festiwal będzie miał podobny kształt, jak w poprzednich latach, czy jednak czeka nas nieco zmian i obostrzeń.

Na razie nie ustalono daty decyzji (o tym, czy anulować). Swoją selekcję ogłosimy 16 kwietnia, a do końca tego miesiąca ocenimy w jakiej formie odbędzie się festiwal.

wyjaśnia rzecznik

Prezes festiwalu Pierre Lescure w wywiadzie dla "Le Figaro" powiedział, że pomimo bardzo trudnej sytuacji, organizatorzy pozytywnie zapatrują się na przyszłość festiwalu. Oczywiście w przypadku, gdyby sytuacja z koronawirusem nie uległa poprawie, wówczas tegoroczne Cannes zostanie odwołane.