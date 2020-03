Platforma Apple TV+ rozwija ofertę oryginalnych filmów oraz seriali. Wkrótce rozpoczną się prace nad Suspicion. Główną rolę w thrillerze z wątkami obyczajowymi zagra Uma Thurman.

Suspicion będzie adaptacją izraelskiego serialu Podwójna gra. Oryginalna produkcja liczyła w sumie 2. sezony. Apple TV+ nie zapowiedział jeszcze długości realizowanego przedsięwzięcia.

Suspicion – fabuła serialu na Apple TV+

Fabuła Suspicion skupi się na wpływowej amerykańskiej bizneswoman (Uma Thurman). Życie kobiety staje na głowie, kiedy tajemniczy sprawcy uprowadzają z centrum Nowego Jorku jej 21-letniego syna. Porwanie zostaje jednak zarejestrowane i szybko trafia do Internetu. Na jego podstawie policja aresztuje czwórkę Brytyjczyków, mieszkających w tym samym hotelu, co uprowadzony chłopak. W miarę trwania śledztwa okazuje się jednak, że obcokrajowcy mogą mieć inną rolę w całym porwaniu, niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka…

Suspicion – obsada i twórcy.

Uma Thurman – najlepiej znana masowej publiczności z filmów Quentina Tarantino – zagra główną rolę w nadchodzącym serialu. Obok niej w obsadzie znaleźli się:

Za produkcję Suspicion odpowiada firma Keshet Productions. Na stanowisku showrunnera zasiadł Rob Williams.

Data premiery Suspicion na Apple TV+ pozostaje nieznana.