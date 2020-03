Chociaż kina pozostają zamknięte i nic nie wskazuje na to, aby prędko miały się otworzyć, Disney nie przestaje promować nadchodzącego filmu MCU. Czarna wdowa trafiła właśnie na okładkę ekskluzywnego magazynu Empire. Scarlett Johansson pozuje na nim w tajemniczym białym stroju.

Czarna wdowa będzie pierwszym widowiskiem kinowego uniwersum Marvela w 2020 roku. Równocześnie wprowadzi wszechświat superbohaterów w 4. fazą. Problem w tym, że niekoniecznie wiemy, kiedy film trafi do obiegu kinowego. Wszystko z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Disney nie przerywa jednak prac marketingowych. Promuje nadchodzące widowisko Marvela na okładce prestiżowego magazynu.

Czarna Wdowa na okładce magazynu Empire:

Scarlett Johansson / fot. Empire

wariant dla subskrybentów / fot. Empire

W nowym filmie Czarna Wdowa będzie musiała rozwiązać sprawy z przeszłości.

Akcja widowiska została osadzona po wydarzeniach z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Natasha Romanoff / Czarna Wdowa będzie musiała stawić czoła swojej mrocznej przeszłości. Wróci do Rosji, gdzie w tajnych ośrodkach była szkolona i trenowana do roli śmiertelnie niebezpiecznej szpieg. Na miejscu bohaterka stawi czoła potężnemu Taskmasterowi, który nie cofnie się przed niczym, by ją zniszczyć.

Obok Natashy Romanoff powrócą również inne Czarne Wdowy.

Nadal nie wiemy, dlaczego bohaterka nosi na sobie tajemniczy biały strój. Czy dodaje jej supermocy? A może stanowi tylko przewrotne przeciwieństwo jej mrocznego przydomka? W zwiastunie Czarnej Wdowy widzimy akcję w stylu heist movie pośród śnieżnych krajobrazów. Wytłumaczenie nowego stroju Natashy może okazać się banalnie proste – możliwe, że chodzi w nim tylko o kamuflaż.

Marvel: Czarna Wdowa – zwiastun:

Planowana premiera filmu Czarna Wdowa odbędzie się w maju 2020 roku.