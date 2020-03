Cleopatra Entertainment zajmie się dystrybucją horroru Skin Walker. Jak donosi portal bloody-disgusting nabyła ona właśnie wszelkie prawa do tej luksembursko-belgijskiej produkcji.

Skin Walker to psychologiczny horror w reżyserii Christiana Neumana, który jest także autorem scenariusza do niego. Jest on połączeniem gotyckich obrazów z nadprzyrodzonym terrorem i psychologią jednocześnie oddając hołd wielkim europejskim horrorom lat 70 ubiegłego wieku.

W obsadzie aktorskiej znajdują się Udo Kier, Jefferson Hall i Amber Anderson. Fabuła filmu kręci się wokół rodziny kruchej psychicznie kobiety imieniem Regine. W dzieciństwie przeżyła traumę, kiedy to z powodu jej brata Izaaka jej matka popadła w obłęd. Regine stara się zbudować kochającą się rodzinę, ale z powodu przeszłości jest to dla niej bardzo trudne. Gdy ktoś brutalnie morduje jej babkę, musi ona powrócić do przeszłości i odnaleźć odpowiedź na pytanie czy jej brat wciąż żyje i szuka zemsty na rodzinie, która jego zdaniem go odrzuciła?

Horror ten miał już swój udany debiut. W zeszłym roku premierowo pojawił się na 41. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Kairze, a w tym roku wyświetlony został na Festiwalu w Luksemburgu. Otrzymał także nagrodę dla najlepszego młodego operatora – Amandine Klee.

Kinowa premiera Skin Walker planowana jest na koniec lata. Film pojawić ma się także na VOD i DVD.