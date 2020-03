Zapraszamy do posłuchania pełnej ścieżki dźwiękowej z jednego z klasycznych horrorów, a mianowicie Martwe zło 2. Niedawno minęły 33 lata od premiery filmu, dlatego chcemy przypomnieć klimat tej produkcji. Mamy nadzieję, że w tych ciężkich czasach macie czas na chwilę wytchnienia z interesującymi dźwiękami w tle.

Twórcą muzyki jest Joseph LoDuca, którego kariera rozpoczęła się od pierwszego Martwego zła czyli w 1981 roku. Na swoim konie ma ścieżki dźwiękowe z filmów Armia ciemności, Braterstwo wilków, Boogeyman oraz seriali Xena: wojownicza księżniczka, Spartakus: Bogowie areny czy Ash kontra martwe zło.

Ty razem do opuszczonego domku w lesie znanego z pierwszej odsłony przybywa na weekend kilkoro studentów. Na miejscu znajdują Necronomicon – legendarną księgę zmarłych i nagraną na taśmę inwokację przywołującą demony. Ku swemu nieszczęściu odsłuchują ją i w rezultacie noc w lesie będzie dla wielu ostatnią w ich życiu. W produkcji powraca także jedyny ocalały z pierwszej części – Ash, który dalej toczy walkę z demonem.

Za reżyserię filmu odpowiada Sam Raimi.

Pełna lista utworów:

Behemoth

Hush Lil’ Baby / Pee Wee Head

The Book Of Evil

Ash’s Dream / Dancing Game / Dance Of The Dead

Fresh Panic / The Other Side Of Your Dream

The Putrified Forest / Under Her Skin

The Evil Begins Anew / Sunrise / Ash Attacks

Hand And Mouse / Love Transforms / Mirror, Mirror / Bad Fingers

Hail The … / End Title