Shea Whigham i Michael Shannon ponownie razem w zwiastunie "The Quarry"

Dobrzy znajomi z serialu Boardwalk Empire – Shea Whigham i Michael Shannon – wystąpią wspólnie w filmie The Quarry. Ty razem ten pierwszy wcieli się w oszusta udającego księdza, natomiast drugi w szeryfa. Ta para zapewnia dobry poziom, zapraszamy do obejrzenia pierwszej zapowiedzi.

Film powstał na podstawie powieści autorstwa Damona Galguta. Po zamordowaniu podróżującego kaznodziei, poszukiwany włóczęgą (Shea Whigham) udaje się do małego miasteczka i udaje człowieka, którego zabił. Chociaż ludzie uwielbiają kazania włóczęgi o przebaczeniu, lokalny szef policji (Michael Shannon) jest podejrzliwy w stosunku do tego człowieka. Wkrótce makabryczne odkrycie w lokalnym kamieniołomie zmusza zabójcę do walki o wolność.

W pozostałych rolach występują m.in. Catalina Sandino Moreno, Bobby Soto, Bruno Bichir, Abel Becerra i Jimmy Gonzales. Reżyserem i scenarzystą jest Scott Teems, którego przy skrypcie wspomagał Andrew Brotzman. Za produkcje odpowiadają Kristin Mann (Midnight Special) oraz Laura D. Smith Ireland (Coś za mną chodzi).

Film premierę będzie miał 17 kwietnia 2020 roku, następnie trafi na VOD.