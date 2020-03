11 maja na platformie DC Universe, a dzień później w stacji The CW zadebiutuje nowy serial oryginalny którego tytuł brzmi Stargirl. Seria o komiksowej superbohaterce doczekała się nowych zapowiedzi, sprawdźcie poniżej.

Główną bohaterką jest uczennica liceum, która zmuszona zostaje do przeprowadzki z Los Angeles do Blue Valley. Tam odkrywa, że jej ojczym był kiedyś pomocnikiem superbohatera. Sama zyskując dający moc kostium inspiruje młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Jest członkinią pierwszej drużyny superbohaterów o nazwie Justice Society of America.

Twórcą komiksowej postaci jest Geoff Johns, który również napisał i wyprodukował serial, potwierdzając jego wierność z oryginałem. Serial dołączy do innych produkcji DC Universe takich jak Titans, Doom Patrol oraz animowanych serii Harley Quinn i Young Justice: Outsiders.

W tytułową postać wciela się Brec Bassinger, którą kojarzyć możecie z serialu Goldbergowie. W pozostałej obsadzie znajdują się m.in. Amy Smart, Trae Romano, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale, Brian Stapf, Luke Wilson, Henry Thomas, Neil Hopkins oraz Nelson Lee.